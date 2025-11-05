Нескончаемая сладкая газировка

Транснациональная компания The Coca-Cola Company после февраля 2022 года прекратила в России выпуск напитков Coca-Cola и Sprite, заменив их на бренд «Добрый». Теперь компания заново зарегистрировала в РФ свои ключевые товарные знаки. Аналогичным образом поступили и другие зарубежные бренды, покинувшие российский рынок, в том числе PepsiCo, Uniqlo, IKEA и Chanel. Но это вовсе не значит, что международные производители собираются в ближайшее время вернуться в страну. Таким образом, говорят юристы, компании пытаются защитить исключительные права на свои бренды на территории России.

О том, что The Coca-Cola Company заново зарегистрировала в России свои товарные знаки «Кока-Кола» и «Спрайт», сообщает ТАСС со ссылкой на данные Роспатента. Других пояснений ни агентство, ни сама компания не дает. The Coca-Cola Company прекратила выпуск сладких газированных напитков Coca-Cola и Sprite на своих российских площадках после февраля 2022 года. Тогда компания провела ребрендинг своей базовой продукции, и теперь эти напитки в российской рознице продаются под торговой маркой «Добрый».

Регистрация компанией The Coca-Cola Company товарных знаков «Кока-Кола» и «Спрайт» в России вовсе не означает, что бренд намерен вернуться на рынок России, по крайней мере в ближайшем обозримом будущем, поясняет юрист Lidings Алена Троицкая.

По ее словам, истинная причина этих действий кроется в стремлении компании сохранить права на интеллектуальную собственность.

В соответствии со ст. 1486 Гражданского кодекса РФ правовая охрана товарного знака может быть прекращена досрочно в связи с его неиспользованием в течение трех лет. Поскольку официальная деятельность The Coca-Cola в России приостановлена, компания рискует утратить исключительные права на свои активы, добавляет госпожа Троицкая. Таким образом, подчеркивает эксперт, регистрация знаков является превентивной мерой для защиты от подобных юридических рисков.

Уход Coca-Cola Company с российского рынка привел к появлению в России значительного количества аналогов производимых ею напитков, названия и графические обозначения которых схожи с оригинальными товарными знаками Coca-Cola Company, напоминает руководитель проектов адвокатского бюро «Вертикаль» Борис Романов. Кроме того, в Россию через третьи страны импортируется и оригинальная продукция Coca-Cola Company. Наличие действующего свидетельства Роспатента позволяет компании подавать возражения в службу против регистрации сходных до степени смешения товарных знаков, блокировать ввоз контрафактной продукции, требовать прекращения использования и выплаты компенсации за незаконное использование обозначения, поясняет адвокат адвокатского бюро «Астериск» Дмитрий Венгерский.

Такая стратегия полностью соответствует практике крупных международных компаний по защите своих брендов, добавляет руководитель практики защиты репутации адвокатского бюро «А-ПРО» Анастасия Абысова.

«Продление регистраций и подача новых заявок позволяют сохранить непрерывность правовой охраны и предотвратить риск утраты прав из-за истечения срока или неиспользования знаков на территории России»,— подтверждает госпожа Абысова.

Процедуру продления защиты товарных знаков прошли многие зарубежные компании, включая Toyota, IKEA, Chanel, Uniqlo. Такие действия лишь косвенно могут свидетельствовать о намерении компаний вернуться на рынок, говорит юрист Forward Legal Алена Пантелей. Она резюмирует, что в первую очередь они направлены на предотвращение недобросовестного использования торговых марок третьими лицами.

Халиль Аминов, Владимир Комаров