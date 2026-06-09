Учителя в Петербурге требовали через суд 1,4 млн за плохое поведение третьеклассника с ОВЗ

Районный суд Санкт-Петербурга отказал трем педагогам местной школы для детей с ОВЗ, которые потребовали от матери третьеклассника 1,4 млн рублей морального вреда. По их словам, мальчик плохо себя ведет. Об этом сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Педагоги указали, что мальчик нецензурно выражается и портит имущество

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Педагоги указали, что мальчик нецензурно выражается и портит имущество

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По словам госпожи Лебедевой, педагоги описали случаи девиантного поведения ребенка, включая нецензурную брань, порчу школьного имущества (мальчик сломал лампу над доской) и отдирание наклейки с карты мира. Один из истцов с 40-летним стажем рассказывал о сильных душевных страданиях от увиденного и услышанного от третьеклассника.

Суд указал, что ребенок принимает необходимые медицинские препараты, а во время его неконтролируемого поведения неоднократно вызывали скорую. При выявлении ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей она может быть привлечена к ответственности, но в данном случае вред причинен во время нахождения ребенка под надзором школы, и отвечать за это должна именно образовательная организация. В суде отметили, что правовых оснований для удовлетворения исков к матери нет.

Карина Дроздецкая