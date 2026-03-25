В Воронежской области ликвидируют поселок без жителей

Поселок Центральная усадьба Бобровского лесничества, входящий в состав Хреновского сельского поселения Бобровского района решено упразднить в Воронежской области. Проект документа был опубликован на портале органов власти региона. Решение об упразднении принято облдумой. Закон вступит в силу через десять дней после подписания губернатором и официального опубликования.

По данным последней всероссийской переписи населения (октябрь 2021 года) в поселке не проживало ни одного человека. Один житель был зарегистрирован по состоянию на 2010 год. В 2000-м Центральная усадьба Бобровского лесничества насчитывала 20 жителей.

В соответствии с процедурой упразднения после принятия закона Воронежской области в документы территориального планирования будут внесены соответствующие изменения, заключающиеся в исключении границ поселка и определении функционального зонирования освобожденной территории. Затем информацию внесут в ЕГРН. Сведения о поселке исключат из Федеральной информационной адресной системы (ФИАС), общероссийского классификатора муниципальных образований и государственного каталога географических названий.

Денис Данилов