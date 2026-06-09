Рособрнадзор предостерег Белгородский государственный аграрный университет

Белгородскому государственному аграрному университету имени Горина (ГАУ) и еще трем российским высшим учебным заведениям были объявлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в Рособрнадзоре 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Помимо Белгородского ГАУ предостережения также получили Челябинский государственный университет, Московский гуманитарно-экономический университет, Кубанский государственный технологический университет.

По данным Единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий проверка Рособрнадзора проходила в мае. Среди прочего было установлено, что «образовательная организация принимает локальные нормативные акты, содержащие нормы, регулирующие образовательные отношения, в пределах своей компетенции не в соответствии с законодательством РФ».

Предостережения — официальные предупреждения, которые носят профилактический характер. Если вузы не устраняют выявленные недочеты, то могут быть применены более строгие санкции, вплоть до приостановки лицензии.

На прошлой неделе «Ъ-Черноземье» также писал, что Центральный районный суд Воронежа приостановил рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего заведующего кафедрой стоматологии детского возраста Воронежского государственного медицинского университета (ВГМУ) Андрея Сущенко в связи с тем, что он заключил контракт на участие в специальной военной операции.

Денис Данилов