Компании возвращают бывших

Компании стали чаще делать предложения бывшим кадрам. За последний год вернуть ушедших сотрудников планировали в каждой второй фирме, следует из опроса SuperJob. В 2025 году только треть опрошенных предпринимателей признавались, что направляли приглашения уволившимся работникам. В новом опросе об этом сообщили почти 50% респондентов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Однако добиться желаемого получилось не у всех. Лишь 14% компаний увидели возврат каждого, кому предлагали вернуться. 70% сообщили, что повторно трудоустроились некоторые сотрудники. А каждый пятый предприниматель не смог привлечь никого обратно. В качестве аргументов для возвращения бизнес чаще всего использует рост зарплаты, повышение, улучшение условий труда, дружный коллектив или смену руководства. Но у такого тренда есть и негативные последствия, говорит управляющий партнер HR-агентства А2 Алексей Чихачев:

«Возвращение "бумерангов" — так на профессиональном сленге называют бывших сотрудников, которые уходят и потом возвращаются — превратилось из редкой истории в нормальную практику найма. Многие компании сегодня целенаправленно ведут базы бывших сотрудников, поддерживают с ними связь, поздравляют с праздниками. Логика тут простая и насквозь экономическая. Бывший сотрудник — это человек, которого не нужно искать, проверять и почти не нужно адаптировать. По нашим оценкам, возвращение "бумеранга" обходится компании в разы дешевле найма с рынка — и по деньгам, и по времени. У такого сотрудника, как правило, выше лояльность. Он уже сходил, посмотрел, где трава зеленее, и убедился, что не везде.

Вернувшийся сотрудник часто приносит с собой опыт, насмотренность с другого места, иногда и клиентов. Но риски тоже есть.

Первое: если человек ушел из-за нерешенного конфликта или системной проблемы в компании, а вы ее так и не починили, он вернется ровно в ту же ситуацию и уйдет снова. Второе: реакция команды. Если "бумеранг" возвращается сразу на повышенную позицию или зарплату, те, кто все это время работал не покладая рук, задумаются: "А что, если тоже уволиться и вернуться?" Третий, более тонкий момент: иногда мы возвращаем человека из ностальгии. За год-два он изменился, и не всегда в лучшую сторону».

Как подчеркивают исследователи SuperJob, работодатели охотнее зовут обратно женщин, чем мужчин. Чаще такое приглашение получают сотрудники до 35 лет, те, кто больше зарабатывает и имеет среднее профессиональное образование. “Ъ FM” пообщался с предпринимателями и выяснил, когда нужно возвращать кадры и чем их можно привлечь:

Предприниматель, сооснователь AI-платформы AIPhi Мария Филатова: «Ряд предпринимателей категорически против возвращения сотрудников. У меня альтернативное мнение. Если мы с ним хорошо расстались, он явно приобрел новые навыки, новый опыт, делал проекты, обогатил себя по сравнению со своей прошлой версией, все это может быть полезно в нашей компании». Предприниматель, руководитель консалтинговой компании «Бизнес пА-новому» Семен Панов: «За 20 лет опыта уже накопилось достаточно много топовых ребят, которые выполняли свои обязанности на 120%, и я с удовольствием вернул бы их обратно. Для фирмы важно понять, какие сотрудники ушли. Некоторые настолько ужасны, что про них лучше забыть раз и навсегда. Классные специалисты либо открывают свое дело, либо работают в топовых компаниях уже на совсем других зарплатах. Да, конечно, вернуть, может быть, кого-то и стоит, но нужно предложить такие условия, которые были бы интересны им в перспективе на пять-десять лет вперед». Президент холдинга Finbridge Рафаэль Абрамян: «Если человек был ценным и ушел без конфликта, то ему дверь для возвращения в компанию всегда открыта. Чем завлечь? Зарплатой, безусловно. Самое важное, конечно, какая-то новая роль — если человек до этого в компании, например, был линейным сотрудником, а сейчас, пройдя развитие внутри конкурента или другой компании, возвращается с повышенной зоной ответственности. Плюсом станут понятные условия, гибкость, удобный формат работы».

Тем временем среди бизнесменов растет популярность «нежных увольнений». Руководители считают, что для возвращения сотрудника в будущем нужно расстаться с ним как можно мягче. Как добавляют в SuperJob, за последний год такое предложение получали 52% опрошенных россиян. И только 15% соглашались. Чаще всего отказываются вернуться из-за маленькой зарплаты — сообщили 19% респондентов. На втором месте — неподходящие условия труда, которые отметили 16% россиян. Примерно столько же отвергли приглашение из принципа. 9% не хотят возвращаться к бывшему руководителю из-за конфликта с ним, а 8% указали, что хотели бы двигаться вперед.

Анна Кулецкая