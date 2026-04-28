Бизнес перешел на «нежные» увольнения

Предприниматели все чаще ищут способы закончить трудовые отношения, не испортив их. Как рассказали “Ъ FM” игроки рынка, руководители стали активнее обращаться к бизнес-психологам с просьбой помочь уволить сотрудника правильно.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

Преимущественно тенденция встречается на предприятиях энергетического или банковского секторов и в страховых компаниях. Среди методов экологичной оптимизации штата — честный разговор и надежда на дальнейшее сотрудничество, говорит бизнес-психолог Алена Никольская:

«Сейчас это очень распространенный тренд, потому что люди — это "новая нефть". Руководители думают, как правильно и корректно уволить сотрудника, чтобы его можно было в будущем пригласить на какую-то должность. Это легче, проще и дешевле для компании — адаптировать человека, который уже знаком с корпоративной культурой. Если увольняешь неправильно, это обязательно станет достоянием общественности. Обиженный человек может захотеть отомстить и получить сатисфакцию.

Есть определенная формула экологичного увольнения: позитив — негатив — позитив. Когда сообщаете сотруднику о решении, во-первых, делайте это в середине недели. При этом нужно поблагодарить за вклад в компанию. Говорить следует четко, конкретно, но спокойно и эмпатично. Зачастую после этого у человека бывает бурная реакция: он может кричать, спорить, плакать. Надо дать ему возможность выговориться».

Топ-менеджеры рассказали “Ъ FM”, есть ли в их арсенале инструменты для мягкого и экологичного увольнения:

Предприниматель, основатель проекта «Слово» Сергей Маликов: «Когда увольняешь человека, исходя из вызовов времени, лучший способ сохранить хорошие отношения — честный разговор. Опыт подсказывает, что в будущем может возникнуть желание вернуть этого сотрудника. И при хороших отношениях он снова становится частью команды без проблем. Именно простой человеческий разговор дает этот эффект. Ну и, конечно, не стоит ущемлять работника в деньгах: что обещал, то и заплати». Врач-дерматолог, совладелец сети клиник «Доктора Омарова» Зарема Омарова: «Бизнес меняется, переходит из одной стадии в другую. Возможно, что пути с частью людей расходятся. И это нормально. В нашей компании увольнением сотрудников занимается мой супруг. Он говорит, что главное в таком деле — умение поставить себя на место другого человека. Работник чаще всего хочет, чтобы сотрудничество с ним не тянули, если оно изжило себя. В случае разрыва трудовых отношений сотруднику нужна поддержка, а также рекомендации по слабым и сильным сторонам. И, возможно, в будущем такой человек захочет вернуться». Бизнес-консультант, предприниматель Лев Овчинников: «Мы не увольняем никого внезапно. Я как руководитель заранее знаю о сложных обстоятельствах, в которых нам приходится расставаться с частью команды. Предупреждаем о сокращениях за месяц или за две недели. Когда понимаем, что сотрудник нам ценен, мы можем предложить ему сотрудничество на других проектах, если таковые появятся в будущем».

Тем временем на Уолл-стрит впервые признали, что искусственный интеллект лишает сотрудников рабочих мест. Как пишет New York Times, всего четыре месяца назад гендиректор Bank of America Брайан Мойнихан утверждал, что нейросети никогда не заменят человеческий труд и работникам не о чем беспокоиться.

А уже 15 апреля Банк отчитался о квартальной прибыли в $8,5 млрд, что на $1,5 млрд больше показателей 2025 года. По словам главы компании, этому росту способствовало сокращение 1 тыс. сотрудников, а также внедрение новых технологий. Такая же тенденция наблюдается в JPMorgan Chase, Citi, Goldman Sachs и других банках.

Анна Кулецкая