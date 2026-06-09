В Нижневартовске нашли 10-летнюю школьницу, пропавшую у озера два дня назад
Девочку, пропавшую два дня назад в Нижневартовске (ХМАО-Югра), нашли живой. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ
По ее словам, 8 июня около 23:00 местная жительница обратилась в дежурную часть УМВД по Нижневартовску и сообщила, что ее дочь ушла гулять на городское озеро и не вернулась. На поиски ребенка незамедлительно был ориентирован весь личный состав полиции города.
«Благодаря своевременно принятым мерам сотрудникам полиции удалось найти девочку в квартире жилого дома. Видимых телесных повреждений у ребенка не обнаружено»,— написала госпожа Волк.
В настоящий момент полиция устанавливает все обстоятельства произошедшего. Собранные материалы будут переданы по подследственности.