Поезд из Евпатории в Петербург опаздывает на 12 часов после атаки БПЛА в Крыму

Движение поездов в Крыму и обратно вернулось в штатное расписание, но несколько составов следуют с серьезными задержками. Поезд №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург (отправлением 8 июня) опаздывает на 12 часов. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» 9 июня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час)

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час)

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Все поезда «Таврия» сегодня отправляются с начальных станций маршрута и идут до своих обычных конечных станций. Однако из-за сбоя, вызванного ночной атакой БПЛА 8 июня, несколько составов из Крыма следуют с опозданием. Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час).

Оперативную информацию можно уточнить на горячей линии 8 800 775 54 53. Время задержки в пути может измениться.

Карина Дроздецкая