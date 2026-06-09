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Поезд из Евпатории в Петербург опаздывает на 12 часов после атаки БПЛА в Крыму

Движение поездов в Крыму и обратно вернулось в штатное расписание, но несколько составов следуют с серьезными задержками. Поезд №179/180 Евпатория — Санкт-Петербург (отправлением 8 июня) опаздывает на 12 часов. Об этом сообщили в компании «Гранд Сервис Экспресс» 9 июня.

Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час)

Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час)

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час)

Фото: Василий Шитов, Коммерсантъ

Все поезда «Таврия» сегодня отправляются с начальных станций маршрута и идут до своих обычных конечных станций. Однако из-за сбоя, вызванного ночной атакой БПЛА 8 июня, несколько составов из Крыма следуют с опозданием. Помимо петербургского, задерживаются поезда на Москву (от 3 до 8 часов), Мурманск (9 часов) и Челябинск (1 час).

Оперативную информацию можно уточнить на горячей линии 8 800 775 54 53. Время задержки в пути может измениться.

Карина Дроздецкая

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