Общественный транспорт Петербурга изменит график на длинные выходные

Власти Санкт-Петербурга опубликовали график работы общественного транспорта в предстоящие праздничные дни. Городской и пригородный наземный транспорт 11 июня будет работать по расписанию пятницы, с 12 по 14 июня — по графику воскресенья.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 12 июня метро будет работать по графику субботы, 13 и 14 июня — по графику воскресенья

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ 12 июня метро будет работать по графику субботы, 13 и 14 июня — по графику воскресенья

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Метро 12 июня будет работать по графику субботы, 13 и 14 июня — по графику воскресенья. Пригородные электропоезда: 11 июня — по графику пятницы, 12 и 13 июня — по субботнему расписанию, 14 июня — по воскресному.

В связи с праздниками частично меняется расписание на Московском, Северном, Балтийском, Финляндском и Витебском направлениях. 12 июня назначаются дополнительные поезда Ладожский вокзал — Тихвин и Ладожский вокзал — Будогощь. 13 июня отменяется поезд Тихвин — Финляндский вокзал. Актуальное расписание опубликовано на сайте «Северо-Западная пригородная пассажирская компания».

Карина Дроздецкая