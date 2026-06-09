Суд признал банкротом мать экс-главы двух районов Казани Сергея Миронова

Арбитражный суд Татарстана признал банкротом Ирину Миронову — мать бывшего главы Кировского и Московского районов Казани Сергея Миронова. Информация об этом опубликована в картотеке арбитражных дел.

В отношении нее введена процедура реализации имущества сроком на шесть месяцев — до 1 декабря. Финансовым управляющим утвердили Екатерину Житкову.

В мае суд признал банкротом и самого Сергея Миронова. Он подал заявление о собственном банкротстве с долгами на 155 млн руб.

Сергея Миронова уволили в связи с утратой доверия. В прошлом году суд признал бывшего чиновника виновным в превышении и злоупотреблении должностными полномочиями. Также Верховный суд Татарстана постановил взыскать с господина Миронова и его родственников 437 млн руб.

Анна Кайдалова