Госдума разрешила водителям категорий B, C и D управлять вездеходами и багги

Госдума во втором и третьем чтениях приняла закон, который позволяет водителям с правами категорий B, C и D управлять багги, вездеходами и болотоходами. Это следует из думской электронной базы.

Речь идет о самоходных машинах категории AII — внедорожных транспортных средств с восемью местами, максимально допустимая масса которых не превышает 3,5 т. Однако правило действует при условии, что человек арендует машину и прошел инструктаж по ее безопасной эксплуатации.

В 2023 году президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому обладатели прав категорий B, С и D могут водить квадроциклы и снегоходы. Условия допуска были аналогичны принятым Госдумой в отношении багги и вездеходов.

О законопроекте — в материале «Водительским правам добавляют вездеходности».