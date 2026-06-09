Доцент института МЧС на Урале получила 4 года колонии за взятки от курсантов

Кировский районный суд Екатеринбурга назначил доценту кафедры криминалистики и инженерно-технических экспертиз Уральского института ГПС МЧС России Евгении Выгузовой четыре года колонии общего режима. Она признана виновной в получении взяток от студентов. Об этом сообщили в пресс-службе суда.

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Суд установил, что преподаватель обладала полномочиями по приему защиты курсовых проектов и допуску (или недопуску) студентов к аттестации. От этого зависело их дальнейшее обучение — перейдут ли курсанты на следующий курс или будут отчислены за неуспеваемость. За выставление положительных оценок и допуск к экзаменам подсудимая требовала от обучающихся по три тыс. руб. В случае отказа студенты получали неудовлетворительные оценки. Всего, по данным суда, курсанты передали преподавателю более 115 тыс. руб.

Евгению Выгузову признали виновной в получении взятки должностным лицом за незаконные действия (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Помимо основного наказания, ей запретили заниматься преподавательской деятельностью на четыре года и назначили штраф в 1 млн руб.

Полина Бабинцева