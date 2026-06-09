Атакованы шесть белгородских муниципалитетов: один человек погиб, двое ранены

ВСУ атаковали шесть муниципалитетов Белгородской области. В результате один человек погиб, еще двое пострадали. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Последствия атак ВСУ на Белгородскую область 9 июня

Фото: Telegram-канал оперштаба Белгородской области Последствия атак ВСУ на Белгородскую область 9 июня

Фото: Telegram-канал оперштаба Белгородской области

В поселке Красная Яруга Краснояружского округа от удара беспилотника получил тяжелые ранения мирный житель. Он скончался в центральной районной больнице. В поселке Быценкове два дрона сдетонировали на территории частного дома. Пострадавший с минно-взрывной травмой и осколочными ранениями груди доставлен в Краснояружскую ЦРБ, после стабилизации состояния его переведут в белгородскую городскую больницу № 2. В населенном пункте при ударах дронов также повреждены газовая труба и две машины.

В селе Отрадное Белгородского округа дрон атаковал автомобиль. В результате мирный житель получил осколочное ранение кисти и акубаротравму. После оказания помощи в Октябрьской райбольнице его направят в горбольницу № 2 Белгорода. Транспортное средство сгорело. Также в селе Новая Нелидовка при детонации дрона повреждены стекла и кузова двух автомобилей. В селе Черемошное от атаки беспилотника пострадала машина, в хуторе Церковном дрон ударил по транспортному средству — повреждены лобовое стекло, кузов и колеса.

ВСУ выпустили беспилотники еще по четырем округам Белгородской области. В Шебекинском округе в селе Белянка повреждены прицеп грузового автомобиля и кровля частного дома. В селе Зиборовка дрон сдетонировал на территории социального объекта — пострадали фасад, остекление и ограждение. В Шебекино повреждено оборудование на территории социального объекта, в селе Красная Поляна из-за детонации дрона пострадали окна, фасад частного дома, газовая труба и грузовой автомобиль. В селе Верхнеберезово повреждена припаркованная машина, в районе села Доброе вследствие детонации беспилотника осколками посечено транспортное средство на парковке предприятия. В Грайворонском округе от детонации дронов в селе Мощеное посечены кровли двух домов и двух хозпостроек, в селе Дорогощь — кровля надворной постройки. В Борисовском округе в селе Крюково поврежден объект инфраструктуры. В Ракитянском округе в селе Русская Березовка выбиты окна, посечены забор частного дома и автомобиль.

За прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область 74 раза — пострадали семь человек.

Кабира Гасанова