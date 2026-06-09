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Болгария прекратит поставки оружия на Украину

Власти Болгарии больше не будут поставлять оружие Украине, сообщил министр обороны страны Димитар Стоянов. По его словам, Украины «нужно больше людей», а не вооружений, передает Bloomberg.

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu / AFP

Министр обороны Болгарии Димитар Стоянов

Фото: Dursun Aydemir / Anadolu / AFP

Министр также призвал к «справедливому миру, условия которого определят обе стороны конфликта». Димитар Стоянов добавил, что роль ЕС в мирном процессе важна, однако сообществу «будет трудно выступать в роли посредника, поскольку Евросоюз оказывает помощь Украине в ее усилиях в этой войне».

Как пишет агентство, позиция главы оборонного ведомства Болгарии перекликается с мнением премьер-министра страны Румена Радева. Тот неоднократно выступал против военной помощи Киеву. В 2017 году, будучи на тот момент президентом страны, господин Радев призывал к отмене всех санкций против России.

В конце мая депутат парламента Болгарии Ангел Георгиев заявил, что в парламенте страны обсуждают предложение о снятии ограничений с России и возможном налаживании отношений с Москвой. Парламентарий пояснил, что у Болгарии есть самолеты МиГ-29, и им надо заменить двигатели. Власти предложили снять санкции на российское топливо и энергетические ограничения.

Об отношениях восточноевропейских стран к Украине — в материале «Венгры не останутся в меньшинстве».

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