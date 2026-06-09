Венгры не останутся в меньшинстве

Болгария может последовать примеру Венгрии и запросить у Украины расширения прав болгарского меньшинства в стране. Речь идет прежде всего о введении образования на болгарском языке. Не исключено, что к дискуссии о правах своего меньшинства на Украине присоединится и Румыния. А в самом соглашении между Киевом и Будапештом, которое было заключено в начале июня, остаются неразрешенные вопросы: пока стороны не договорились о закрепленном представительстве венгерского меньшинства в украинском парламенте.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Stoyan Nenov / Reuters Фото: Stoyan Nenov / Reuters

9 июня украинские СМИ со ссылкой на источники среди дипломатов ЕС в Брюсселе сообщили, что Болгария хочет пойти по пути Венгрии и потребовать от Украины обеспечения прав этнических болгар. Речь идет прежде всего о возвращении возможности обучения в школах на болгарском языке, которая была упразднена после проведения образовательной реформы 2015 года. Главный аргумент Софии — опасение, что болгарский язык среди этнических болгар вытесняет не украинский, а русский. Болгарская община на Украине одна из самых многочисленных — по разным подсчетам, от 150 тыс. до 200 тыс. человек (за ними идут венгры и румыны, которых часто объединяют с молдаванами), и примерно треть говорят на русском.

Официально требования еще не предъявлены, однако удовлетворить их Киеву будет проще, чем тот список условий, который выдвинула Венгрия. И, в отличие от Будапешта, в Софии вряд ли будут чинить какие-либо препятствия Украине.

Напомним, что после прихода к власти в Венгрии оппозиционной «Тисы» во главе с премьер-министром Петером Мадьяром в Будапеште заявили о готовности к сделке: обеспечение прав закарпатских венгров на Украине в обмен на снятие вето на процесс евроинтеграции страны. В качестве основы соглашения новое правительство выдвинуло список из одиннадцати требований, составленный еще при экс-премьере Викторе Орбане. В нем содержались довольно болезненные для Киева положения: от требования отменить в Закарпатье образовательную реформу до выделения квоты для венгерского нацменьшинства в Верховной раде.

3 июня Петер Мадьяр заявил о достижении соглашения с Киевом и снятии венгерского вето. Подробности сделки стали известны лишь спустя несколько дней. В ней оказалось восемь пунктов вместо одиннадцати. Большая часть из них была посвящена использованию венгерского языка в учебе, на работе и при политической агитации. Вошел в документ и один из ключевых для Будапешта пунктов о дублировании названий улиц и учреждений на венгерском языке и разрешении на использование символики нацменьшинства на официальных мероприятиях. Требование об обеспечении представительства закарпатских венгров в парламенте Украины принято не было.

Вице-премьер по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Украины Тарас Качка 7 июня сообщил, что Венгрия согласилась действовать в рамках Плана мероприятий по национальным меньшинствам, и заявил, что он будет касаться всех нацменьшинств, говорящих на языках стран ЕС. То есть под его действие подпадут проживающие на Украине болгары и румыны, а реализация программы придется на 2026–2027 годы.

Согласованный Украиной и Венгрией документ — это написанное широкими мазками рамочное соглашение, конкретные детали которого каждой из стран придется отдельно проговаривать с Киевом.

Если Будапешту нужно было возродить школы на венгерском, то в случае с Болгарией главная проблема Софии — русификация общины, и она может потребовать от Украины другого подхода. Румыния также предъявляет своему соседу список конкретных требований. Еще в конце февраля комитет по международным делам Сената страны принял резолюцию, в которой призвал Украину соблюдать права этнических румын в соответствии с критериями ЕС. Отдельной критике подверглась практика сокращения школ и лицеев на румынском. Из 32 учебных заведений в 2026 году в стране должны были остаться только четыре. Этот вопрос и станет центральным при обсуждении прав румынского нацменьшинства.

9 июня украинские СМИ сообщили, что вопрос о выделении квоты для закарпатских венгров в Верховной раде не снят с повестки. Будапешт согласился его отложить, а тем временем стороны обратятся в Венецианскую комиссию и ОБСЕ, чтобы понять, как реализовать на практике требование Будапешта. Положительное решение вопроса будет иметь для Киева соответствующие последствия: предоставление квоты закарпатским венграм автоматически повлечет за собой те же условия для болгарского и румынского меньшинств. А это существенно изменит политический ландшафт страны.

Вероника Вишнякова