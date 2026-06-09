Грузы уплывают без страховки

В первом квартале 2026 года объем полученных премий в сегменте страхования грузов рухнул почти на 20%. В предыдущие четыре года российские страховые компании активно развивали это направление, в том числе после ухода с рынка иностранных игроков. Сейчас ситуация на рынке международных перевозок усложнилась, в том числе из-за роста напряженности в районе Персидского залива. Кроме того, часть страхователей стала сокращать расходы. В результате объем сегмента по итогам года может сократиться на 5–10%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ann Wang / Reuters Фото: Ann Wang / Reuters

По итогам первого квартала 2026 года объем сегмента страхования грузов снизился почти на 20% относительно первого квартала 2025 года, до 11 млрд руб., следует из данных ЦБ. Падение показателей в период, на который традиционно приходится большая часть перезаключений страховых договоров, произошло впервые за четыре года. В частности, по итогам первого квартала 2023 года сборы страховщиков по страхованию грузов в годовом выражении выросли на 42%, в аналогичные периоды 2024 и 2025 годов — на 24–26%.

Значительный рост в 2022–2025 годах был связан с локализацией бизнеса и уходом иностранных компаний.

«Страхование грузоперевозок в Россию стало возможным только у российских страховщиков на весь путь, в том числе за рубежом. Причем в некоторых случаях удлинился и сам путь поставок»,— перечисляет директор по маркетингу и коммуникациям страхового брокера Remind Армен Гюлумян. По словам начальника отдела страхования грузов «РЕСО-Гарантии» Андрея Анохина, особенно это коснулось нефтегазового сектора, а также металлов и зерна.

Значительное снижение показателя в отчетный период связано с сокращением международных перевозок, указывают участники рынка. «Международные поставки в первом квартале 2026 года снизились на 20%»,— оценивают в страховой компании «Пари». Там отмечают, что сильно «просели поставки из Дубая в связи с конфликтом США, Израиля и Ирана». Компании сокращают грузооборот и количество рейсов в данном регионе, принимают меры повышенной безопасности и выбирают альтернативные маршруты, отмечает глава дирекции андеррайтинга специальных видов страхования СОГАЗа Наталья Волкова (см. интервью с ней). По ее словам, если судно все же заходит в этот регион, страховые компании рассматривают каждый случай отдельно, оценивают критичность риска, обоснованность и возможность предоставить услуги страхования. По оценке Армена Гюлумяна, объем перевозок в ряде случаев сократился в несколько раз, что привело и к падению страховой премии. Речь идет о минеральных ресурсах и зерне, отмечает финансовый эксперт Андрей Бархота.

Внутри России также наблюдается снижение объема перевозок. Многие склады заполнены товаром еще с новогоднего периода, что приводит к отказу поставщиков от новых закупок, указывают в компании «Пари». Снижение покупательского спроса внутри страны также повлияло на ситуацию с импортом, отмечают там. Кроме того, участники страхового рынка отмечают стремление клиентов экономить. «Многие компании оптимизируют свои грузовые программы, исключая некоторые направления из застрахованных»,— указывает совладелица страхового брокера Mains Екатерина Юмашева. Также, по словам директора по корпоративному страхованию «Зетта Страхования» Андрея Тверского, некоторые клиенты начинают применять франшизы, а в редких случаях и вовсе отказываются от страхования.

По итогам 2026 года страховщики не ожидают положительной динамики. Из опроса страхового брокера Mains следует, что более половины участников рынка прогнозируют снижение сборов на 5–10%. В первую очередь негативное влияние окажет ситуация на Ближнем Востоке, которая не разрешается уже несколько месяцев, уверен господин Бархота. По его оценке, грузооборот со странами Ближнего Востока может снизиться на 15–25%.

Юлия Пославская