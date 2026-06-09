Рособрнадзор вынес предупреждение ЧелГУ и еще трем вузам

Рособрнадзор объявил предостережения четырем университетам о недопустимости нарушения обязательных требований. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Предупреждение получили Челябинский государственный университет, Московский гуманитарно-экономический университет, Кубанский государственный технологический университет и Белгородский государственный аграрный университет имени В. Я. Горина.

Предостережения — официальные предупреждения, которые носят профилактический характер. Если вузы не устраняют выявленные недочеты, то могут быть применены более строгие санкции, вплоть до приостановки лицензии. 25 мая Рособрнадзор объявил предостережения МГЛУ, Российскому университету медицины и Московской международной академии.