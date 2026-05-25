Рособрнадзор вынес предупреждение трем вузам Москвы

Рособрнадзор объявил предостережения о недопустимости нарушений обязательных требований трем высшим учебным заведениям. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в мессенджере «Макс».

Предупреждения коснулись Московского государственного лингвистического университета, Российского университета медицины Минздрава России и Московской международной академии.

18 мая Рособрнадзор выносил предостережения Московскому физико-техническому институту (МФТИ) и Южному федеральному университету (ЮФУ). В апреле ведомство направляло предостережения петербургскому Автомобильно-транспортному институту и Санкт-Петербургскому политехническому университету Петра Великого.

