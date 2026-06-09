Марафон «Экиден» изменит движение в центре Петербурга с 9 по 15 июня

Из-за легкоатлетического командного марафона «Экиден. 42195/6» в центре Петербурга с 9 по 15 июня вводятся транспортные ограничения. 13 июня — основной день перекрытий: закроют Дворцовый и Благовещенский мосты, Университетскую и Адмиралтейскую набережные, Сенатскую и Исаакиевскую площади. Парковка будет запрещена на ряде улиц до 15 июня, сообщили в Смольном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парковка будет запрещена на ряде улиц до 15 июня

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ Парковка будет запрещена на ряде улиц до 15 июня

Фото: Артем Пряхин, Коммерсантъ

Полный список ограничений опубликован Комитетом по транспорту. Водителей просят заранее планировать маршруты. Соревнования «Экиден» пройдут в формате командной эстафеты на марафонскую дистанцию.

Кирилл Конторщиков