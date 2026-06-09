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КХЛ утвердила изменения в правилах на следующий сезон

Континентальная хоккейная лига (КХЛ) представила изменения в правилах игры на сезон-2026/27. Об этом сообщается на сайте организации.

Как отметили в пресс-службе КХЛ, изменения в правилах «направлены на повышение зрелищности и сокращение количества пауз во время матчей». Все нововведения были приняты на основании результатов опроса клубов лиги.

Были внесены следующие изменения:

  • Пас рукой на своей половине площадки больше не будет приводить к остановке игры, если партнер принимает шайбу на своей половине льда до красной линии. Место передачи и приема определяет, в какой зоне находится шайба;
  • Арбитры смогут самостоятельно инициировать видеопросмотр в эпизодах с выбросом шайбы за пределы площадки;
  • При видеопросмотре игры высоко поднятой клюшкой или на предмет наложения большого штрафа судьи смогут оценивать возможную симуляцию со стороны пострадавшего хоккеиста;
  • В ходе видеопросмотра на предмет пересечения шайбой линии ворот одновременно будет рассматриваться возможная блокировка голкипера;
  • Игрокам запрещено зажимать шайбу в перчатке — играть по ней можно только открытой ладонью;
  • Если хоккеист потерял шлем, подобрал его, надел и продолжил игру, малый штраф наложен не будет.

Регулярный чемпионат КХЛ стартует 5 сентября. Ранее в лиге заявили, что со следующего сезона не будет проводиться матч за Кубок открытия, который разыгрывался между финалистами play-off.

Таисия Орлова

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