Власти Петербурга смогут запретить продажу вейпов с 2027 года по новому закону Госдумы

Госдума единогласно приняла закон, который дает регионам право вводить полный запрет на розничную продажу вейпов, жидкостей к ним и других электронных систем доставки никотина. Петербург сможет воспользоваться этой нормой с 1 марта 2027 года по 1 марта 2032 года. Об этом сообщил председатель Законодательного собрания города Александр Бельский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В парламенте уже создана рабочая группа, которая обсуждает ограничения и полный запрет торговли вейпами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ В парламенте уже создана рабочая группа, которая обсуждает ограничения и полный запрет торговли вейпами

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В петербургском парламенте на базе бюджетно-финансового комитета уже создана специальная рабочая группа, которая обсуждает возможные ограничения и полный запрет торговли вейпами. В ближайшее время пройдет ее второе заседание.

В ЗакСе напоминают, что яркая упаковка, сладкие ароматизаторы и агрессивное продвижение делают никотиновую продукцию привлекательной для молодежи и быстро формируют зависимость. «Здоровье не должно становиться разменной монетой в погоне за прибылью»,— заявил господин Бельский.

О том, как прошло первое заседание по вопросу запрета вейпов в петербургском парламенте — в материале «Ъ Северо-Запада» «С этой заразой только полный тотальный запрет».

Карина Дроздецкая