На объекте «Омскоблгаз» Ростехнадзор выявил 14 нарушений

На производственном объекте АО «Омскоблгаз» (входит в группу «Газпром межрегионгаз») сибирское управление Ростехнадзора вывило 14 нарушений. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Речь идет об объекте III класса опасности «Сеть газоснабжения Калачинского района». В ходе проверки было установлено, что организация не провела замену технических устройств, отработавших срок службы, не выполнила комплекс мероприятий, обеспечивающих содержание сетей в исправном и безопасном состоянии. Кроме того, охранные зоны не были очищены от древесно-кустарниковой растительности.

Также, говорится в сообщении ведомства, на опознавательных знаках, обозначающих трассу газопровода, отсутствует информация о расстоянии от газопровода. Компания получила предписания об устранении выявленных нарушений.

Александра Стрелкова