ICAN: США больше всех потратили на развитие ядерного оружия за год

Расходы девяти ядерных держав на соотствующие вооружения в 2025 году выросли на 19% по сравнению с предыдущим годом. Это следует из доклада Международной кампании за ликвидацию ядерного оружия (ICAN). Согласно данным ICAN, показатель достиг $119 млрд.

За период с 2024 по 2025 год наибольший рост расходов на ядерное оружие показали США. Они потратили на него $12,4 млрд. Общий объем расходов достиг $69,2 млрд — это больше, чем все остальные страны вместе взятые. Второе место занимает Китай с расходами на ядерное вооружение в $13,5 млрд. За год он увеличил показатель на 7%. На третьем месте располагается Великобритания с расходами в $12,6 млрд (+17%). Россия увеличила свои расходы на 6%, их общий объем увеличился до $9,5 млрд.

ICAN отмечает, что несколько ядерных держав опубликовали прогнозы расходов на ядерное оружие на следующее десятилетие. Они оцениваются «в десятки миллиардов долларов или даже более чем в 1 триллион долларов». «Все ядерные державы обладают системами вооружения, которые останутся в рабочем состоянии как минимум до 2050 года, если не до следующего столетия»,— утверждается в докладе.

Между США и Россией с 2010 года и до 5 февраля 2026 года действовал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Стороны не смогли договориться о его продлении. В мае президент США Дональд Трамп заявлял, что Вашингтон стремится к сокращению ядерного арсенала. По его словам, соответствующие переговоры США ведут с Россией и Китаем.