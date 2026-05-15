Трамп рассказал о диалоге с Россией и Китаем на тему денуклеаризации

Президент США Дональд Трамп рассказал о переговорах с Россией и Китаем по вопросу сокращения ядерных арсеналов. Об этом американский президент сказал журналистам на борту самолета по пути из Китая в США.

Президент США Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters Президент США Дональд Трамп

«Денуклеаризация. Я говорю об этом все время с Россией и Китаем. И эта тема теперь возникала — мы ее обсуждали»,— сказал господин Трамп журналистам. Он отметил, что получил «очень положительную реакцию» по этому вопросу.

Дональд Трамп заявил, что президенты США, Китая и России встретятся в этом году четыре раза. По его словам, стороны не взяли на себя какие-либо обязательства, однако между ними сложилось взаимопонимание.

Между США и Россией с 2010 года и до 5 февраля 2026 года действовал Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ). Он предусматривал ограничения на количество ядерного вооружения. Президент России Владимир Путин заявлял о готовности соблюдать условия договора еще год после истечения срока действия. Однако соглашение так и не продлили. Дональд Трамп в интервью The New York Times заявлял, что стороны заключат «соглашение получше».

