В Свердловской области от укусов клещей пострадали 13,6 тыс. человек

С начала сезона в Свердловской области зарегистрировано 13,6 тыс. пострадавших от присасывания клещей. Как сообщили в региональном Роспотребнадзоре, это в 1,6 раза меньше, чем за аналогичный период 2025 года, и в 1,4 раза ниже среднего многолетнего показателя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

В стационары с подозрением на клещевой вирусный энцефалит госпитализировано 56 человек, на клещевой боррелиоз — 109 человек.

Лабораторные исследования 10755 особей клещей показали: возбудители клещевого энцефалита обнаружены в 1,4% проб, лайм-боррелиоза — в 46,7%, моноцитарного эрлихиоза — в 3,4%, гранулоцитарного анаплазмоза — в 1%.

На 8 июня в регионе обработано 11319,13 га физических площадей от клещей из запланированных 11 600 га. Против клещевого вирусного энцефалита проведено 101 000 вакцинаций и 232 128 ревакцинаций.

Накануне в больницы Свердловской области поступило почти 200 тыс. доз вакцины против клещевого энцефалита: более 96 тыс. доз из них предназначены для взрослых льготных категорий и свыше 103 тысяч — для детей.

Полина Бабинцева