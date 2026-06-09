Четыре районных суда Петербурга эвакуировали из-за анонимного сообщения о взрывчатке

Смольнинский, Московский, Петроградский и Кронштадтский районные суды получили анонимные письма с сообщением о заложенном взрывном устройстве. Из зданий эвакуированы сотрудники и посетители, на место вызвана полиция, сообщила «Ъ Северо-Запад» руководитель объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева.

Суды приостановили работу, персонал и граждане выведены на улицу. Правоохранительные органы приступили к проверке помещений.

Информация о минировании проверяется. О сроках возобновления работы судов пока не сообщается.

Карина Дроздецкая