Число жертв холеры в Нигерии достигло 74 человек

Число жертв вспышки холеры на северо-востоке Нигерии достигло 74, а количество зараженных превысило 7,8 тыс. Об этом сообщила международная гуманитарная организация «Врачи без границ» (MSF) в соцсети Facebook (принадлежит признанной в РФ экстремистской и запрещенной Meta).

«Министерство здравоохранения штата Борно зафиксировало 7850 предполагаемых случаев холеры… и 74 летальных исхода»,— уточняется в заявлении.

Данные относятся к периоду с 1 мая по 7 июня этого года. Первый предполагаемый случай был зафиксирован 1 мая. MSF создала несколько центров лечения холеры в нигерийском штате, куда по состоянию на 7 июня поступили в общей сложности более 7,4 тыс. пациентов. В среднем медцентры организации принимают около 230 зараженных в день.

В мае Роспотребнадзор сообщал, что завозных случаев заболевания холерой в России зарегистрировано не было. По информации ведомства, в мире сохраняется неблагополучная ситуация по холере.

В конце прошлого года Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 518,3 тыс. случаев холеры в мире с 1 января по 28 сентября 2025 года. Из всех зафиксированных случаев 6,5 тыс. — со смертельным исходом. Число летальных исходов превысило показатели за весь 2024 год, когда от холеры погибли свыше 6 тыс. человек, указали в ВОЗ. В организации рост смертности от холеры объяснили военными конфликтами и массовым перемещением населения из-за них, а также стихийными бедствиями и изменениями климата.