ВОЗ указал на рост смертности из-за холеры в мире

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) зарегистрировала 518,3 тыс. случаев холеры в мире с 1 января по 28 сентября 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на бюллетень организации. Из всех зафиксированных случаев 6,5 тыс. — со смертельным исходом. Число летальных исходов превысило показатели за весь 2024 год, когда от холеры погибли 6028 человек, указали в ВОЗ.

В организации рост смертности от холеры объяснили военными конфликтами и массовым перемещением населения из-за них, а также стихийными бедствиями и изменениями климата.

Холера — тяжелое диарейное заболевание, которое при отсутствии лечения может за считаные часы привести к смертельному исходу. Его вызывает бактерия Vibrio cholerae, которая быстро распространяется с водой, загрязненной инфицированными фекалиями.

В сентябре 2025 года в мире зафиксировали в общей сложности более 45,7 тыс. случаев холеры и острой водянистой диареи, что на 27% меньше, чем в августе. За указанный месяц от холеры погиб 601 человек — на 37% меньше, чем в предыдущем. Эти данные специалисты собрали по 21 стране. В ВОЗ указали, что данные по заболеваемостью холерой остаются неполными, в том числе из-за нестабильной политической обстановки в некоторых наблюдаемых регионах.

В 2024 году ВОЗ сообщал, что случаи холеры были зарегистрированы в 60 странах (в 2023 году — в 45). Основное бремя заболевания по-прежнему несут страны Африки, Ближнего Востока и Азии, на долю которых пришлось 98% зарегистрированных случаев. В Европейском регионе в прошлом году было выявлено 29 случаев холеры, больше всего в Великобритании (9), Франции (5) и Германии (4). В России случаев заболевания не было. В 2025 году Роспотребнадзор сообщал, что ситуация с холерой в России остается стабильной. О случаях заболевания среди россиян ведомство не сообщало.

Полина Мотызлевская