Прямые рейсы Владивосток — Петербург возобновятся этим летом

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июня возобновляет беспосадочные рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Владивостока.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Время в пути составит 8 часов 35 минут

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Время в пути составит 8 часов 35 минут

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вылеты из Владивостока запланированы по пятницам в 17:20, а также по субботам и воскресеньям в 14:45 по местному времени. Время в пути составит 8 часов 35 минут.

Программа полетов действует в пиковый летний период. Пассажиры смогут путешествовать в Северную столицу без пересадок. Стоимость билетов не уточняется.

Карина Дроздецкая