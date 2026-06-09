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Прямые рейсы Владивосток — Петербург возобновятся этим летом

Авиакомпания «Аэрофлот» с 20 июня возобновляет беспосадочные рейсы между Владивостоком и Санкт-Петербургом. Полеты будут выполняться три раза в неделю на широкофюзеляжных самолетах, сообщили в пресс-службе воздушной гавани Владивостока.

Время в пути составит 8 часов 35 минут

Время в пути составит 8 часов 35 минут

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Время в пути составит 8 часов 35 минут

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Вылеты из Владивостока запланированы по пятницам в 17:20, а также по субботам и воскресеньям в 14:45 по местному времени. Время в пути составит 8 часов 35 минут.

Программа полетов действует в пиковый летний период. Пассажиры смогут путешествовать в Северную столицу без пересадок. Стоимость билетов не уточняется.

Карина Дроздецкая

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