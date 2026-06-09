Почти 80 случаев чесотки выявлено в Удмуртии за пять месяцев

79 жителей Удмуртии заболели чесоткой в январе—мае. Как сообщили в республиканском управлении Роспотребнадзора, заболевание зарегистрировано в 11 районах и пяти городах региона. Наиболее частые случаи заражения — в Ижевске и в Сарапуле.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

Чесотку вызывает внутрикожный паразит — чесоточный клещ. Разглядеть его невооруженным взглядом невозможно. Заражение происходит при прямом контакте с больным человеком, либо через общие вещи — одежду, постельное белье, полотенца. Кроме зуда, который обостряется ночью, на коже появляются парные и рассеянные точечные узелково-пузырьковые высыпания, корочки, чесоточные ходы — линии сероватого цвета и ссадины от расчесов.

Напомним, клещевые инфекции обнаружили у семерых жителей Удмуртии с начала года. У троих пострадавших обнаружили клещевой энцефалит, у четверых — боррелиоз.

Карина Пырина