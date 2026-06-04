Клещевые инфекции обнаружили у семерых жителей Удмуртии

Семь жителей Удмуртии заболели клещевыми инфекциями с начала года. Как сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора, у троих пострадавших обнаружили клещевой энцефалит, у четверых — боррелиоз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Всего за указанный период было зарегистрировано 5,7 тыс. присасывания клещей во всех районах и городах республики. В числе пострадавших — 1,2 тыс. детей. Членистоногие присасывались к жителям в лесных зонах, на территориях СНТ и личных хозяйств, кладбищах и местах отдыха.

Из 4,3 тыс. исследованных клещей 1,4 тыс. оказались положительными на клещевой боррелиоз, 25 — на энцефалит, 44 — на анаплазмоз, 175 — на эрлихиоз.

Как подсчитал «Ъ-Удмуртия», год к году число присасываний клещей в республике сократилось на 51,6%. В январе—мае 2025 года клещевыми инфекциями заболели 16 жителей.