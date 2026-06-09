В Петербурге 20-летний рецидивист напал с перцовым баллончиком на африканца

Полиция задержала ранее судимого жителя Кировского района, подозреваемого в хулиганстве. 19 мая в парке на Лиговском проспекте он без повода распылил перцовый баллончик в лицо 36-летнему уроженцу Африки. У пострадавшего — химический ожог глаз.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У пострадавшего — химический ожог глаз

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти У пострадавшего — химический ожог глаз

Фото: ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 213 УК РФ. Подозреваемого задержали 2 июня, следствие продолжается.

Кирилл Конторщиков