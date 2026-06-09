В Северо-Западном округе в три раза выросло число террористических преступлений с 2023 года

Количество террористических преступлений в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО) выросло более чем в три раза с 2023 года. Об этом сообщил председатель Национального антитеррористического комитета Александр Бортников во время заседания НАК, посвященного вопросам профилактики террористических угроз в регионе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель НАК также отметил, что особое внимание украинские спецслужбы уделяют вербовки молодежи

Фото: пресс-служба президента РФ Председатель НАК также отметил, что особое внимание украинские спецслужбы уделяют вербовки молодежи

Фото: пресс-служба президента РФ

«Причиной этого является наращивание противником количества диверсионно-террористических нападений, стремление нанести максимальный ущерб объектам топливно-энергетического и транспортного комплексов, прежде всего относящихся к морской инфраструктуре»,— объяснил господин Бортников.

Председатель НАК также отметил, что особое внимание украинские спецслужбы уделяют вербовке молодежи. Как ранее писал «Ъ Северо-Запад», основными целями таких действий являются вовлечение граждан в подготовку и совершение террористических актов и диверсий, сбор сведений о военных объектах, личном составе и технике, а также оказание иной помощи противоправного характера.

Карина Дроздецкая