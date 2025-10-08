Renault просят расправить крылья
Армии нужны дроны для Франции и Украины
Французский автогигант Renault оказался в сложной ситуации: правительство просит его подключиться к производству военных дронов — ради укрепления обороны страны, поддержки Украины и чтобы сократить отставание в быстро меняющемся мире вооружений. Внутри компании это предложение вызвало не столько энтузиазм, сколько сомнения. Рассказывает корреспондент “Ъ” во Франции Алексей Тарханов.
Рабочий на заводе Renault в городе Флинсе
Фото: Benoit Tessier / Reuters
Тема дронов впервые появилась летом, когда тогдашний министр вооруженных сил Себастьен Лекорню объявил о планах вовлечь «крупную автостроительную компанию» в оборонный сектор. Она должна была бы работать в паре с французской фирмой, специализирующейся на военных технологиях. Речь шла о производстве беспилотников для армий Франции и Украины — на мощностях в Восточной Европе, возможно, даже на украинской территории, «в нескольких десятках километров от фронта».
Новость застала персонал Renault врасплох: смогут ли инженеры и рабочие, привыкшие собирать автомобили, вдруг начать делать оружие? А если смогут — то захотят ли?
«Мы подписывались на работу в автопроме, а не в оборонке»,— говорят на заводе одни. Другие указывают на риск: «Никто не хочет оказаться мишенью — ни физически, ни в киберпространстве».
Renault старается успокоить сотрудников. По внутренней почте распространили записку о том, что компания лишь «изучает возможность внести свой вклад в проекты оборонной промышленности». Решение не принято, переговоры продолжаются. В документе также перечислены возможные плюсы — от сохранения рабочих мест во Франции до приобретения «ценного опыта, способного найти гражданское применение». Производитель, ослабленный падением продаж электромобилей, ищет новые пути.
Но наблюдатели указывают на три возможные проблемы:
- физическую безопасность заводов,
- защиту производства от кибератак
- и риск того, что Renault станет целью в информационных — и дезинформационных — войнах.
Есть и сугубо практические страхи. Компания до сих пор не завершила развод с Россией: до 2028 года у Renault остается право выкупить обратно долю в АвтоВАЗе. Правда, генеральный директор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов уже заявлял, что политические условия для возвращения Renault в капитал АвтоВАЗа отсутствуют. Но в случае, если французские заводы начнут производить оружие для Украины, это окно закроется окончательно. Руководство, по словам источников в компании, осознает, что переход к выпуску военной продукции навсегда изменит репутацию бренда.
В руководстве, впрочем, предпочитают говорить о «вкладе в европейскую промышленную динамику». В официальных комментариях напоминают, что по этому пути пошли многие компании: в Германии завод производителя поездов Alstom переоборудован для сборки бронетехники; немецкий концерн Schaeffler создал отдельное подразделение по оборонным заказам, а семья Porsche недавно объявила о намерении инвестировать в военное производство. Немецкий концерн Rheinmetall заявил о намерении построить завод по производству артиллерийских снарядов на территории Украины.
Французская экономика, подчеркивают в правительстве, вступает в «новую фазу экономики войны», где частный сектор должен подставить плечо армии.
Участие в оборонном проекте может укрепить связи с государством и открыть новые бизнес-перспективы в Европе. Но каждый шаг в этом направлении чреват репутационными рисками, а то и внутренним кризисом. В профсоюзах говорят о шоке. CFDT в своем недавнем обращении напомнила, что речь идет «не о простой реконверсии, а о переходе к деятельности с тяжелыми моральными последствиями». Force Ouvriere требует от государства «прозрачности и ответственности», ведь главный акционер Renault — французское правительство, которому принадлежит 15% капитала компании.
«Renault не стремится стать игроком на рынке вооружений,— говорится в официальной позиции компании.— Мы просто рассматриваем возможность использовать наш промышленный потенциал в проектах, где он может быть полезен». Более 100 лет назад, во время Первой мировой войны, Renault уже работала на армию, производя снаряды, моторы для самолетов и знаменитые танки FT. Но тогда, как отмечают профсоюзы, страна сама была под огнем. Сегодняшний контекст иной: война идет не на французской земле, и решение участвовать в ней — вопрос не выживания, а выбора.