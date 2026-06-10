Кабул разыгрывает российскую карту

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Омар Нессар, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Фото: Нина Зотина / РИА Новости Омар Нессар, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН

Фото: Нина Зотина / РИА Новости

В конце мая российскую столицу с первым официальным визитом посетил министр обороны Исламского Эмирата Афганистан Мохаммад Якуб. Поездка имеет особое значение для двусторонних отношений, учитывая высокий статус политика у себя в стране. 36-летний Якуб, сын основателя движения «Талибан» муллы Мохаммада Омара, входит в число наиболее влиятельных фигур в нынешней структуре государственной власти Афганистана.

В рамках визита высокий гость провел переговоры с секретарем Совета безопасности России Сергеем Шойгу и принял участие в международном форуме по безопасности. Центральным событием поездки стало подписание рамочного соглашения о военно-техническом сотрудничестве между Россией и Афганистаном, которое сразу оказалось в фокусе внимания сопредельных государств.

Повышенный интерес региональных игроков закономерен.

Подписание документа состоялось на фоне беспрецедентного обострения отношений между Кабулом и Исламабадом, включая недавние авиаудары пакистанских ВВС по афганской территории.

Несмотря на то что официальный Исламабад воздержался от публичных комментариев, местные обозреватели оценили итоги визита со всей серьезностью. Пакистанцы занервничали, зато в Нью-Дели московские договоренности были восприняты с большим воодушевлением.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб

Фото: Ali Khara / Reuters Министр обороны Афганистана Мохаммад Якуб

Фото: Ali Khara / Reuters

Складывается впечатление, что такое внимание к визиту со стороны Пакистана во многом спровоцировал сам Кабул. И для этого у афганских властей были веские причины. Внутри афганского общества сформировался жесткий запрос на демонстрацию силы. Атаки с воздуха со стороны ВВС Пакистана нанесли серьезный удар по репутации властей, которые в глазах населения стали терять авторитет из-за неспособности защитить собственную территорию. Чтобы отреагировать на это народное недовольство и сохранить лицо, Кабулу жизненно необходим был хотя бы информационный противовес, которым и стало освещение московских встреч в СМИ.

Первый шаг в этой медийной игре сделал сам глава оборонного ведомства.

Мулла Якуб, ранее неоднократно заявлявший о необходимости укрепления национальной системы ПВО, едва сойдя с трапа самолета в Москве, прямо в аэропорту дал понять, что теперь Кабул намерен взять под контроль собственное воздушное пространство.

Эту линию тут же подхватили медиа. В частности, освещая поездку в Россию, они принялись активно тиражировать кадры с выставки вооружений, где мулла Якуб задерживался у стендов с зенитно-ракетными комплексами.

Какое бы место во внешней политике России ни занимал Афганистан, в данном случае он служит рычагом воздействия на куда более приоритетном для Москвы индо-пакистанском треке. В последнее время, особенно после переноса визита пакистанского премьер-министра Шахбаза Шарифа в Россию, сложилось стойкое впечатление, что Исламабад пытается поставить двусторонние отношения с Москвой на паузу. Пакистанские власти явно рассчитывают улучшить пошатнувшиеся отношения с Вашингтоном, надеясь разыграть карту своей посреднической роли в урегулировании кризиса, начавшегося после атаки США и Израиля на Иран.

Именно в этом контексте активность Москвы на афганском направлении служит для Пакистана более чем прозрачным намеком. Между тем в российских дипломатических кулуарах призывают не переоценивать статус рамочного соглашения с Кабулом, указывая, что сотрудничество может ограничиться лишь обслуживанием имеющихся у Афганистана вертолетов российского производства. Однако в Москве не могли не предвидеть долгосрочный политический эффект. При текущей запредельной напряженности между Афганистаном и Пакистаном реакция на визит афганского министра обороны была абсолютно очевидна — от предсказуемых попыток Кабула использовать факт сближения с Россией в своих интересах до крайне настороженного восприятия переговоров в Москве со стороны Исламабада.

Омар Нессар, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН