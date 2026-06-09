ЕС расширит санкции против «теневого флота» России

Евросоюз в 21-м пакете санкций расширит ограничения в отношении «теневого флота» России, сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Санкционный список пополнят 30 судов.

«Сегодня мы предлагаем включить в список еще 30 судов, помимо 632, против которых уже введены санкции»,— уточнила госпожа фон дер Ляйен на брифинге (трансляция велась в ее аккаунте в X). Кроме того, ЕК предлагает ограничить продажу России танкеров, перевозящих сжиженный природный газ.

Еще в мае глава европейской дипломатии Кая Каллас говорила, что новый пакет антироссийских санкций будет направлен против ВПК страны и ее «теневого флота». Утвердить 21-й пакет санкций могут уже в июне.

Предыдущий пакет санкций против России ЕС принял в апреле этого года. Он был направлен против топливно-энергетического комплекса и металлургии. Также введен запрет на морские услуги для 46 судов.