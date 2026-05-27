Футбольный клуб «Ижевск» сыграл вничью с казанским «Рубином»

Матч между футбольными клубами «Ижевск» и «Рубин» в Казани закончился ничьей со счетом 2:2. Ижевчане остаются на шестой позиции в турнирной таблице дивизиона «Б» Второй лиги России по футболу, сообщает пресс-служба местной команды.

Игра состоялась 25 мая. Оба мяча в ворота «Рубина» забил нападающий Егор Тоцкий, на 11-й и 48-й минутах. «Команда хорошо начала встречу и действовала по плану, однако ошибки в единоборствах и расстояние между линиями позволили сопернику воспользоваться своими шансами»,— прокомментировал матч главный тренер «Ижевска» Егор Козырев.

Следующий матч «Ижевск» проведет на домашней арене «Купол» 31 мая. Ижевчане сойдутся с командой «Оренбург-2».

Напомним, прошлая встреча с новотроицким клубом «Носта» закончилась победой ижевчан со счетом 2:0.