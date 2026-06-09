Советский районный суд Казани продлил меру пресечения основателю компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву. Запрет определенных действий будет действовать до 14 августа, сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Основателю «Волги-Автодора» продлили запрет определенных действий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Основателю «Волги-Автодора» продлили запрет определенных действий

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Бизнесмена обвиняют в организации покушения на убийство своей снохи Ирины Шевыревой. По версии следствия, нападение произошло 14 октября прошлого года возле одной из казанских гимназий. Неизвестный подкараулил женщину у автомобиля и нанес ей несколько ножевых ранений в шею.

Господина Шевырева заключили под стражу в октябре прошлого года. В апреле 2026 года суд смягчил ему меру пресечения, заменив домашний арест на запрет определенных действий.

Анна Кайдалова