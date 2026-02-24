Дом милее СИЗО
Основателя «Волга-Автодора» Станислава Шевырева отпустили под домашний арест
Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения основателю компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву, обвиняемому в организации покушения на собственную сноху Ирину Шевыреву. Бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест до 14 апреля, после того как районный суд дважды продлевал ему срок содержания под стражей.
Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ
Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения основателю строительной компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву, освободив его из-под стражи и назначив домашний арест. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Бизнесмена обвиняют в организации нападения на сноху Ирину Шевыреву.
Покушение на Ирину Шевыреву
Покушение на Ирину Шевыреву произошло 14 октября 2025 года у казанской гимназии. Нападавший подкараулил женщину у автомобиля и нанес ей несколько ударов ножом в шею. Видео инцидента распространилось в соцсетях. Пострадавшую госпитализировали, она несколько дней находилась в коме. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ход расследования контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.
Станислав Шевырев был заключен под стражу еще в середине октября прошлого года. Мера пресечения неоднократно продлевалась Советским районным судом Казани — в декабре и феврале. Согласно последнему решению, бизнесмен должен был оставаться в СИЗО до 14 апреля.
На предыдущих заседаниях бизнесмен просил домашний арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Его адвокаты также представили письмо, подписанное 2,6 тыс. человек — сотрудников компании, а также высокопоставленных чиновников Татарстана. Среди подписавших — глава исполкома Казани Рустем Гафаров и министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. В обращении указывалось, что содержание Шевырева под стражей негативно сказывается на сроках выполнения госконтрактов по строительству и обслуживанию дорог.
По делу о покушении на Ирину Шевыреву также задерживался ее муж — Иван Шевырев, однако суд не стал его арестовывать. В качестве подозреваемого проходит начальник службы безопасности компании семьи Андрей Черкасин, он остается в СИЗО до 14 апреля. По версии следствия, он мог быть организатором слежки за потерпевшей, которая велась несколько месяцев до нападения. В слежке, предположительно, участвовали сотрудник охраны компании Булат Галлямов и Бурихон Хамидов. Исполнителем, по данным следствия, является Рафис Султанов: после нападения он пытался скрыться в Таджикистане, но был задержан и доставлен в Казань. Булата Галлямова суд отправил под домашний арест, остальные продолжают находиться в СИЗО.