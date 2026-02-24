Дом милее СИЗО

Верховный суд Татарстана смягчил меру пресечения основателю компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву, обвиняемому в организации покушения на собственную сноху Ирину Шевыреву. Бизнесмена перевели из СИЗО под домашний арест до 14 апреля, после того как районный суд дважды продлевал ему срок содержания под стражей.

Верховный суд Татарстана изменил меру пресечения основателю строительной компании «Волга-Автодор» Станиславу Шевыреву, освободив его из-под стражи и назначив домашний арест. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщили в пресс-службе суда. Бизнесмена обвиняют в организации нападения на сноху Ирину Шевыреву.

Покушение на Ирину Шевыреву Покушение на Ирину Шевыреву произошло 14 октября 2025 года у казанской гимназии. Нападавший подкараулил женщину у автомобиля и нанес ей несколько ударов ножом в шею. Видео инцидента распространилось в соцсетях. Пострадавшую госпитализировали, она несколько дней находилась в коме. Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). Ход расследования контролирует председатель СКР Александр Бастрыкин.

Станислав Шевырев был заключен под стражу еще в середине октября прошлого года. Мера пресечения неоднократно продлевалась Советским районным судом Казани — в декабре и феврале. Согласно последнему решению, бизнесмен должен был оставаться в СИЗО до 14 апреля.

На предыдущих заседаниях бизнесмен просил домашний арест, ссылаясь на проблемы со здоровьем. Его адвокаты также представили письмо, подписанное 2,6 тыс. человек — сотрудников компании, а также высокопоставленных чиновников Татарстана. Среди подписавших — глава исполкома Казани Рустем Гафаров и министр транспорта и дорожного хозяйства Татарстана Фарит Ханифов. В обращении указывалось, что содержание Шевырева под стражей негативно сказывается на сроках выполнения госконтрактов по строительству и обслуживанию дорог.

По делу о покушении на Ирину Шевыреву также задерживался ее муж — Иван Шевырев, однако суд не стал его арестовывать. В качестве подозреваемого проходит начальник службы безопасности компании семьи Андрей Черкасин, он остается в СИЗО до 14 апреля. По версии следствия, он мог быть организатором слежки за потерпевшей, которая велась несколько месяцев до нападения. В слежке, предположительно, участвовали сотрудник охраны компании Булат Галлямов и Бурихон Хамидов. Исполнителем, по данным следствия, является Рафис Султанов: после нападения он пытался скрыться в Таджикистане, но был задержан и доставлен в Казань. Булата Галлямова суд отправил под домашний арест, остальные продолжают находиться в СИЗО.

Влас Северин