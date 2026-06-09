Медведев призвал распространить лучшие практики Москвы по всей России

Москва — лидер по многим направлениям улучшения качества жизни. Столичные идеи потом успешно тиражируются в других регионах России, заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на отчетно-программном форуме «Есть результат!».

«Московский мегаполис является лидером во многих направлениях, которые связаны с улучшением качества жизни граждан нашей страны, поддержкой предпринимательских инициатив. Немало идей и решений, опробованных в столице, потом успешно тиражируются в других регионах»,— отметил господин Медведев (цитата по ТАСС).

По словам зампреда Совбеза, это касается широкого спектра — государственных услуг, городского благоустройства, транспортной сферы и множества отлаженных цифровых сервисов и платформ. Они упрощают доступ к медицинским услугам, системе образования, достижениям русской культуры, добавил Дмитрий Медведев. Он подчеркнул, что распространение московского опыта на всю территорию России — именно тот вызов, который партия решает в последние годы.

Президент России Владимир Путин во время выступления на ПМЭФ 5 июня сообщил о готовящемся переезде офисов нескольких крупных компаний из Москвы в регионы. В их числе — РЖД. Это необходимо для стимулирования развития бизнеса в регионах, пояснял господин Путин.