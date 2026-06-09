Медведев оценил роль российского бизнеса в адаптации ветеранов СВО к мирной жизни

Российский бизнес сыграет значительную роль в адаптации ветеранов спецоперации на Украине к мирной жизни. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Бизнес должен играть и будет играть, уверен, и более заметную роль в адаптации к мирной жизни военнослужащих, которые вернулись с фронта. Совместно с корпорацией малого и среднего предпринимательства, вместе с "Опорой России" партия реализует пилотную образовательную программу "Свой бизнес" для ветеранов спецоперации»,— уточнил господин Медведев на пленарном заседании итогового отчетно-программного форума ЕР «Есть результат!» (цитата по «РИА Новости»).

Вместе с тем зампред Совбеза призвал поддерживать частный бизнес, который вносит вклад в обеспечение вооруженных сил России на СВО. По словам Дмитрия Медведева, «энергия бизнеса, его способность адаптироваться к требованиям рынка всегда выступали двигателем перемен в экономике». Патриотические начинания нужно поддерживать, добавил он.

В апреле Дмитрий Медведев говорил, что за последние три года почти 1,5 тыс. участников спецоперации были избраны депутатами от «Единой России». Ветераны СВО пользуются «безусловным авторитетом и доверием» в своих городах и селах, отмечал зампред Совбеза. Военнослужащих, участвующих в боевых действиях на Украине, убежден господин Медведев, нужно активно привлекать к работе местного самоуправления.