Медведев: почти 1,5 тыс. ветеранов СВО стали депутатами «Единой России»

За последние три года почти 1,5 тыс. участников специальной военной операции были избраны депутатами от «Единой России» (ЕР). Об этом сообщил председатель партии Дмитрий Медведев на форуме «Малая Родина — сила России».

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Дмитрий Медведев

Господин Медведев отметил, что ветераны СВО пользуются «безусловным авторитетом и доверием» в своих городах и селах. По его словам, военнослужащих, участвующих в боевых действия на Украине, нужно активно привлекать к работе местного самоуправления. «Для кого-то это, кстати, может быть длинной карьерой, а кто-то останется в родных местах»,— уточнил господин Медведев, передает ТАСС.

Председатель ЕР пообещал бойцам поддержку от партии. Он добавил, что для ветеранов спецоперации существуют федеральные и региональные программы, а также образовательные партийные проекты.