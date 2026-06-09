Песков сообщил о паузе в урегулировании украинского конфликта

США продолжают контактировать с Россией и Украиной, однако временно не выполняют роль посредника в урегулировании конфликта. Об этом сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Американские переговорщики продолжают контакты... и с нами по имеющимся каналам, и с украинцами»,— сказал господин Песков на брифинге. Однако посреднический процесс, по его словам, сейчас находится на паузе.

Пресс-секретарь также прокомментировал сообщения о недавнем телефонном разговоре президента Украины Владимира Зеленского с американскими переговорщиками Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером. По его словам, Вашингтон пока не передавал Москве никакой информации об этом. «Если там что-то важное было — они оперативно сообщат»,— добавил он.

На слушаниях в американском Конгрессе госсекретарь Марко Рубио говорил, что США не могут быть нейтральными посредниками между Россией и Украиной, так как поддерживают Киев. Он отмечал важность дипломатического пути урегулирования конфликта, однако признал, что переговоры пока не дают результатов. Глава МИД России Сергей Лавров выразил обеспокоенность подобным заявлением господина Рубио.