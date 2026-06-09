В Сочи дольщики отстояли права на 886 квартир в апарт-комплексе «Горизонт»

В Краснодаре Четвертый кассационный суд встал на сторону дольщиков апарт-комплекса «Горизонт» в споре с компанией «Альбатрос», которая начинала строительство объекта. Застройщик требовал аннулировать 886 договоров долевого участия. Как он утверждал, бывший директор и учредитель компании Анзор Пруидзе лично получал средства по договорам и похищал их, за что впоследствии был осужден.

Апарт-комплекс «Горизонт» на 1032 помещения находится на набережной в центре Адлера. Строительство велось с 2015 по 2018 год. После этого объект был заморожен, как и другие сочинские стройки, подконтрольные Анзору Пруидзе. Бизнесмен был арестован и получил несколько приговоров за мошенничество. После отбытия наказания Анзор Пруидзе вышел на свободу, вновь стал фигурантом дела и в настоящее время скрывается.

Компания «Альбатрос» обратилась за расторжением договоров с дольщиками. Она ссылалась на приговор Хостинского райсуда Сочи в отношении Анзора Пруидзе, где был подтвержден факт хищения их средств на сумму 569 млн руб. Однако суды трех инстанций пришли к выводу, что оплата со стороны граждан подтверждена, а уголовный приговор подтверждает вину господина Пруидзе, но не аннулирует обязательства «Альбатроса».

Апарт-комплекс «Горизонт» достраивается силами ООО «СК "Магна"». Недавно “Ъ” стало известно, что следствие привлекло еще одного фигуранта в дело о хищении средств дольщиков «Горизонта» — это сочинский предприниматель Рубен Татулян (Робсон), которого обвиняют в создании преступного сообщества.

Анна Перова, Краснодар