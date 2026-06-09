Липецкий суд постановил изъять у собственника магазин в Тербунах

Арбитражный суд Липецкой области вынес решение об изъятии объекта незавершенного строительства — магазина в селе Тербуны. Иск был подан региональным министерством имущественных и земельных отношений (МИЗО) к индивидуальному предпринимателю. Об этом 9 июня рассказала объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным дела, между администрацией Тербунского района и предпринимателем был заключен договор аренды земельного участка площадью 308 кв. м в селе Тербуны на улице Октябрьской. Срок действия договора был установлен до ноября 2023 года. В октябре 2023 года при обследовании участка выяснилось, что там расположен магазин непродовольственных товаров. Степень готовности объекта, принадлежавшего ответчику, оценили в 18%. Судебная экспертиза установила рыночную стоимость объекта незавершенного строительства, после чего арбитраж удовлетворил исковые требования об изъятии объекта путем продажи с публичных торгов с установлением начальной цены 576 тыс. руб.

Решение не вступило в законную силу и может быть обжаловано в течение месяца в апелляционной инстанции.

В конце мая «Ъ-Черноземье» также писал, что липецкий арбитраж рассматривает иск о прекращении права оперативного управления на памятник архитектуры «Усыпальница Стаховичей» 1895 года постройки. Заявление подало московское государственное бюджетное учреждение «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» (АУИПИК). Агентство также хочет обязать Росимущество принять здание в состав казны РФ.

Денис Данилов