Из-за возгорания сухой травы горит кладбище в селе Алтайского края

Из-за возгорания сухой травы возник пожар недалеко от районного центра Михайловское в Алтайском крае. Огонь перешел на территорию местного кладбища, сообщает ГУ МЧС региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По данным ведомства, площадь возгорания составила около 1 га. На месте работают два пожарных расчета, специалисты лесоохраны, также привлечена тяжелая техника. Угрозы для жителей населенного пункта нет, проведена дополнительная опашка территории для предотвращения распространения огня.

По данным Западно-Сибирского УГМС, в Алтайском крае до 17 июня ожидается 4-й класс пожарной опасности. Температура воздуха прогреется до +30…+35 градусов.

Александра Стрелкова