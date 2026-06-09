Активы производителя водки «Хортиця» продадут на аукционе

Росимущество выставило на торги бывшие активы алкогольного холдинга Global Spirits, следует из информации электронной торговой площадки АО «Российский аукционный дом» (РАД). Лот включает юрлица, ранее занимавшиеся производством водки «Хортиця», «Морош» и «Первак», а также коньяков «Шустов» и «Коктебель».

Прием заявок на торги идет с 6 по 16 июня. Начальная цена лота превысила 7,8 млрд руб. Шаг аукциона оценивается в 7,8 млн руб.

Победитель получит 84,59% уставного капитала АО «Феодосийский завод коньяков и вин», а также 100% уставного капитала в дистрибьюторских компаниях «Стандарт качества», «Традиции успеха» и «Новый уровень», ликеро-водочных заводах «Родник и К» и «Русский Север».

В июне 2024 года суд в Курске национализировал активы Global Spirits. Владельца компании — украинского бизнесмена Евгения Черняка (состоит в экстремистском и запрещенном в РФ объединении) — в мае 2026 года признали виновным в финансировании терроризма и заочно приговорили к 14 годам строгого режима, а также штрафу 500 тыс. руб. Следствие считает, что в 2022-2023 годах он спонсировал ВСУ.