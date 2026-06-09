Размер невостребованных дивидендов Сбербанка вырос более чем на 40% за 2025 год

Размер дивидендов, невостребованных акционерами Сбербанка (MOEX: SBER), достиг 151,3 млрд руб. к апрелю 2026 года. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель вырос почти на 41%, свидетельствуют данные кредитной организации, с которыми ознакомилось Frank Media.

Среди тех, кто не получил выплаты, могут быть как иностранные, так и российские инвесторы. Под приостановку выплат попали свыше 28,3 тыс. акционеров, которым принадлежит 0,0561% уставного капитала, пишет издание.

Как напомнили в пресс-службе Сбербанка, российские депозитарии не получили сведений о конечных владельцах акций от иностранных держателей списков, что и затруднило выплаты дивидендов. Структуру неполученных выплат по срокам и долю в них иностранцев в кредитной организации не уточнили.

Помимо акционеров, чьи данные передали иностранные депозитарии, есть категория «спящих счетов», по которой отсутствует актуальная информация и реквизиты для выплаты дивидендов, добавил представитель Сбербанка.

По словам источника Frank Media, знакомого с проблемой невостребованных выплат, у Сбербанка это в основном касается россиян, торговавших через иностранных брокеров и иностранцев, которые после 2022 года стали недружественными.

В 2025 году на долю нерезидентов приходилось примерно 25% акций Сбербанка (до 2022 года — 44%), подсчитывали в организации. Сейчас они не могут свободно продать бумаги из-за санкций, а все их бумаги и выплаты находятся на счетах типа C, поясняет Frank Media.

Счета типа C — специальные рублевые счета, необходимые российским резидентам для расчета по обязательствам с нерезидентами из недружественных РФ стран. Возникли в марте 2022 года на основании указа президента.

«Та часть иностранных владельцев, которую мы в России идентифицируем, их дивиденды отправляются на счета типа С. Дивиденды, которые начислены по акциям, где владельца мы не знаем, в основном это владельцы расписок «Сбера», банк не может отправить на счета типа С»,— рассказал источник издания. Выплатить дивиденды можно только в случае идентификации бенефициара, добавил он.

Невостребованные этими акционерами дивиденды должны находиться на счетах в Сбербанке, предположил источник Frank Media. Однако в нынешних условиях нерезидентам сложно что-либо сделать с акциями и выплатами. Финансовый директор Сбербанка Тарас Скворцов ранее указывал на ту же проблему. «Процесс выхода недружественного нерезидента из российских акций очень сложен. Покупатель и продавец должны подать заявки, получить разрешения регуляторов и комиссий»,— заявлял он в беседе с изданием.

По итогам 2025 года совет директоров Сбербанка рекомендовал выплатить дивиденды в размере 37,64 руб. на акцию. Всего на эти цели планируется направить 50% чистой прибыли по МСФО, или 850,2 млрд руб.