В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метро

В Москве продлят Филевскую и Сокольническую линии метрополитена, сообщил мэр Сергей Собянин. Филевскую линию продлят от «Кунцевской» до Сколково, она увеличится на пять станций. Сокольническую линию распространят на Ярославский район, добавив две станции.

Новый участок Филевской линии пройдет по территориям четырех районов — Фили-Давыдково, Кунцево, Очаково-Матвеевское и Можайский. На нем откроют станции «Верейская», «Сколковское шоссе», «Марфино», «Сколково» и «Медицинский центр». Власти рассчитывают, что благодаря продлению ветки время на поездки по городу сократится до 25 минут.

Сокольническую линию продлят на 8,1 км, она пройдет на северо-восток от станции «Бульвар Рокоссовского». К ней добавят станции «МГСУ» и «Ярославская» («Холмогорская»). По расчетам мэрии, большинство местных жителей смогут добраться до метро пешком, а время в пути сократится почти на 20 минут.

Сроки ввода новых станций не уточняются. «Планируем, что с продлением линий интервалы на них станут комфортнее. На Сокольнической они сократятся до 1,5 минуты, на Филевской — до трех минут. В перспективе на Филевской линии пассажиров будут перевозить семивагонные составы»,— добавил мэр.

О планах властей Москвы по развитию метрополитена — в материале «Ъ» «Подземка идет на юг и запад».