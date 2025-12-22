Подземка идет на юг и запад

В последние месяцы в соцсетях и СМИ появилось большое количество различных вариантов схем возможного развития метрополитена Москвы. “Ъ” получил подробные пояснения от градостроительного комплекса столицы об официальных планах города: какие линии будут построены точно в ближайшие годы, какие еще проектируются и по каким веткам решение еще не принято.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Мэр Москвы Сергей Собянин

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

У правительства Москвы есть несколько крупных проектов в области строительства метро. Часть из них показана на официальных схемах, опубликованных на портале градостроительного комплекса Москвы stroi.mos.ru. В августе 2025 года вышло интервью столичного мэра Сергея Собянина «Комсомольской правде», к которому была приложена схема перспективных линий до 2035 года. После этого в соцсетях стали появляться альтернативные карты с якобы имеющимися планами по развитию подземки со ссылками на непонятные источники. В связи с этим “Ъ” попросил комментарий у градостроительного комплекса Москвы и получил официальный ответ.

Один из основных проектов столичного метрополитена — Рублево-Архангельская линия. В адресно-инвестиционной программе (АИП) Москвы 2025–2028 годов на нее выделено 222,3 млрд руб. Первые три станции — «Звенигородскую», «Народное Ополчение» и «Бульвар Генерала Карбышева» — власти обещают сдать в 2026 году (вместе с ранее действовавшими в составе Большой кольцевой линии (БКЛ), но отправленными на реконструкцию станциями «Деловой центр» и «Шелепиха»).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

В 2027 году на Рублево-Архангельской линии завершат строительство станций «Серебряный Бор», «Строгино», «Липовая Роща», «Рублево-Архангельское» и «Ильинская». А станции «Красногорск» и «Изумрудные холмы» находятся на стадии проектирования, по ним сроков строительства пока нет.

Второй проект — Троицкая линия. Первая ее часть — от станции «ЗИЛ» до «Новомосковской» — уже построена. В рамках второго этапа планируются станции «Сосенки», «Ракитки», «Десна», «Кедровая», «Ватутинки» и «Троицк». Их сдадут в 2029 году. В АИП Москвы на этот участок выделено 193 млрд руб.

Строительство Бирюлевской линии неоднократно анонсировал Сергей Собянин: эта ветка должна соединить станцию «ЗИЛ» БКЛ и район Бирюлево. В описании на stroi.mos.ru линия фигурирует как «перспективная». Как рассказали “Ъ” в градкомплексе Москвы, «основной объем» проектирования уже завершен. Началось строительство первого участка и станций «ЗИЛ», «Остров Мечты», «Кленовый бульвар», которые откроют в 2028 году. В ближайшее время власти обещают также начать строительство станций «Москворечье», «Луганская», «Каспийская», «Липецкая», «Лебедянская» и «Бирюлево». Их завершат в 2029 году. В АИП Москвы на эту линию выделено 279,8 млрд руб.

Сокольническая линия будет продлена на север в Ярославский район за счет новых станций «МГСУ» и «Холмогорская». Пока что ведется подготовка проекта планировки территории участка, говорят в градостроительском комплексе. В АИП Москвы на это выделено 66,3 млрд руб.

Сегодня московский метрополитен включает 306 станций метро и МЦК и 15 линий. В рабочий день в московском метро совершается более 8 млн поездок.

По остальным веткам официальной информации немного.

В августе 2025 года Москомархитектура сообщала о начале предпроектных работ по продлению Филевской линии от «Кунцевской» до Сколково. На официальных картах мэрии этот участок состоит из станций «Верейская», «Беловежская», «Сколтех», «Сколково» и «Медицинский центр». В градкомплексе Москвы сказали “Ъ”, что сейчас разрабатывается проект трассировки линии и размещения новых станций. Сроков строительства и открытия нет. Деньги на эту линию в АИП Москвы заложены в объеме 244 млрд руб. на срок 2026–2032 годов.

На публиковавшихся ранее (в том числе в соцсетях) схемах также есть участок, продлевающий Троицкую линию на юго-запад до станции «Кинокластер»; новая центральная часть Калининско-Солнцевской линии (появится за счет соединения станции «Третьяковская» и «Деловой центр»); продление Бирюлевской линии на запад (в сторону Внуково) со строительством 14 новых станций; новая Власьевская линия (от «Щербинки» до «Власьево»). Официальных решений о строительстве этих участков не принято, пояснили “Ъ” в градостроительном комплексе. Тем не менее в АИП Москвы средства на часть этих объектов уже предусмотрены.

Иван Буранов